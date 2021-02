New York Knicks gana a Chicago Bulls (103-107)

New York Knicks se impuso a domicilio a Chicago Bulls por 103-107 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria en casa frente a New York Knicks por 110-102, mientras que los visitantes perdieron fuera de casa con Chicago Bulls por 110-102. Tras el partido, New York Knicks se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 10 partidos ganados de 23 jugados. Por su parte, Chicago Bulls, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con ocho partidos ganados de 20 disputados.

Durante el primer cuarto New York Knicks fue el principal líder en el la pista, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 11-2 y alcanzó una diferencia de 19 puntos (15-34) hasta finalizar con un 17-34. Después, en el segundo cuarto recortaron distancias los locales, el cual concluyó con un resultado parcial de 35-29. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 52-63 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto el equipo visitante logró distanciarse en el electrónico, tuvo una diferencia máxima de 19 puntos (62-81) hasta concluir con un resultado parcial de 24-28 y un 76-91 de resultado global. Finalmente, en el transcurso del último cuarto el equipo local también reducía distancias nuevamente en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 13-2, aunque no lo suficiente para poder ganar el partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 27-16, terminando de esta manera el duelo con un resultado final de 103-107 a favor de los visitantes.

En el transcurso del encuentro destacó la participación de Julius Randle y Elfrid Payton, que consiguieron 27 puntos, seis asistencias y seis rebotes y 20 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Zach Lavine y Thaddeus Young, con 24 puntos, siete asistencias y cinco rebotes y 19 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes respectivamente.

Tras conseguir la victoria, el próximo choque de New York Knicks será contra Portland Trail Blazers en el Madison Square Garden. Por su parte, el próximo adversario de Chicago Bulls será Orlando Magic, con el que se enfrentará en el Amway Center.