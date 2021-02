Di María suelta la bomba: "Hay muchas posibilidades de que Messi venga al PSG"

El futuro de Leo Messi no se va a resolver a corto plazo y tiene muchas novias para llevárselo. Uno de los equipos que más opciones tiene es el PSG, y según ha destacado un futbolista que milita en el equipo parisino, es muy probable que pase.

Ángel Di María, buen amigo de Messi, soltó la 'bomba' tras el encuentro que enfrentó a su equipo con el Nimes, donde además marcó un gol. Le preguntaron tras el partido sobre su futuro y el de Neymar, y regateó como pudo aludiendo a la edad de ambos, pero cuestionado sobre si veía que en el futuro jugarían con Messi, entre risas, el 'Fideo' fue muy elocuente.

"Ojalá. Hay muchas posibilidades, pero tenemos que estar tranquilos, pensar en lo mío y luego ver qué pasa", destacó sobre el mismo césped.

¿Ejercicio de presión o realidad? Lo cierto es que en el PSG hay muchos que están tirando para que Messi se vaya para allá. No sólo en la cúpula están deseando contar con el capitán e ídolo blaugrana, conscientes del valor deportivo y económico que puede suponer, sino también en el propio vestuario, donde tiene buenos amigos.

Mauricio Pochettino, el recién llegado entrenador, el propio Di María o Neymar se han hartado de lanzarle guiños a un Messi que, además, los recibe en medio de la vorágine que ha provocado la filtración de su contrato y que le empuja aún más a irse del club.

La afición culé que espera que se quede sólo quiere que el presidente que salga de las próximas elecciones sea capaz de convencerle de que se quede, si bien los números son los que son y librarse de la ficha de Messi puede ser clave para que las cuentas cuadren.

Koeman estalla: "Es una falta de respeto"

Las declaraciones de Di María se colaron en el pospartido de Granada tras la remontada del Barça, y Ronald Koeman no se mordió la lengua.

"Me parece una falta de respeto que el PSG hable tanto de Messi. No es justo hablar tanto sobre un jugador que es aún del Barça. No es bueno. Es una falta de respeto hablar tanto de Leo. Leo juega para el Barça", zanjó al respecto, y acusó a los parisinos de calentar la próxima eliminatoria.