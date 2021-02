Joan Laporta: "Messi sabe que tengo que ver cuales son las posibilidades de la economía para hacerle una propuesta"

Joan Laportaes el favorito para ganar las elecciones del FC Barcelonaque se celebrarán el 7 de marzo. Así lo dicen los avales -presentó más del doble que el segundo-, y él se apoya en sus éxitos pasados, su experiencia y en un innegable carisma con un carácter mucho más tranquilo que aquel presidente entre 2003 y 2010 que todo lo arrasaba.

En pleno huracán por el ‘caso Messi’ tras la filtración de su contrato, Laporta repasa toda la actualidad del Barça, cuyas elecciones son el 7 de enero.

Queda algo más de un mes para que se celebren las elecciones. ¿Demasiado, viendo todas las cosas que están pasando en el Barcelona?

Llevo tiempo diciendo que es urgente que el Barça tenga presidente y junta directiva. No se puede estar con este desgobierno. Ya se alargó demasiado la primera fecha y después se ha aplazado por razones de Covid. No me queda más remedio que acatarlo, pero ya se habían adaptado las medidas sanitarias y la prueba es que se van a celebrar las elecciones catalanas.

Fue el candidato que más insistió en que se celebraran cuanto antes. ¿Quizás porque se veía ganador?

Quizás otros se sentían perdedores. Me limitaba a que habías unas elecciones convocadas. Pero se acata y a votar el día 7.

¿Qué opina de Víctor Font? Parece su máximo rival…

Yo estoy muy concentrado en mi programa, en explicar a los socios lo que el Barça necesita. Respeto las otras propuestas, perfecto, pero estoy concentrado en lanzar nuestro mensaje a los socios, que entiendan que con mi propuesta van a seguir siendo los propietarios del club y que además va a volver la alegría al barcelonismo.

¿Y Toni Freixa? ¿Le ve menos rival?

Respeto a los dos por igual. A partir de ahí que cada uno presente sus propuestas, su modelo de club.

Hay un antes y un después en la lucha presidencia con la lona. ¿Por qué ese mensaje tan directo al Madrid?

Primero, interpelando a los socios y socias de Madrid, que antes era sede de votación. Y también a quien se quisiera interpelado, porque fue con absoluto respeto, con ironía. En el fútbol hay que ser un poco sutil en estas cosas, la rivalidad puede llevar a eso. Se lo han tomado con deportividad, fue una pancarta simpática, respetuosa, pero también porque tenemos ganas de volver a vivir esa rivalidad que hace grande al futbol.

También le he oído que quiere meterle de nuevo seis al Madrid. ¿Darle caña al Madrid trae votantes?

Lo que trae votantes es hacer una propuesta buena para el Barça. Tenemos un plan de choque que va a hacer que el Barça vuelva a ser sostenible económicamente. Control de gastos, reestructuración de la deuda, incremento de ingresos con las nuevas líneas de negocio y optimizar los ingresos tradicionales. Eso es lo que más atrae combinado con fútbol, queremos que el Barça vuelva a vivir una nueva etapa esplendorosa de nuestra historia. Pasó conmigo de presidente, la verdad es que tengo más experiencia, más preparación y la misma determinación, por ahí va lo de la lona,

El caso Messi y su contrato todo lo ha eclipsado. Su apoyo a Leo ha sido incondicional, usted le conoce, tiene una cierta amistad. Qué le va a ofrecer para que renueve?

Cariño, respeto, reconocimiento. Le voy a contar la verdad de lo que pienso, tenemos muy buena relación de respeto y estima mutua. Sabe que tengo que ver cuales son las posibilidades de la economía del Barça para hacerle una buena propuesta económica y que venga acompañada de una propuesta deportiva muy competitiva. Leo quiere volver a ganar Champions, ganar Ligas, títulos. Llevamos un tiempo que eso no se está produciendo y eso le ha ido mermando, aparte de que le han vendido. Siempre me ha dicho, ‘todo lo que me has dicho tú lo has cumplido’. Ahí se crea una complicidad.

Si convence a Leo para que acepte seguir y él le dice que seguiría con el mismo contrato, ¿le diría que sí?

Primero tengo que ver la auditoría que haré para hacer una propuesta de esa magnitud económica. Lo que sí ha quedado muy claro durante este debate con el contrato es que lo que decía el periódico madrileño era falso. Leo no ha arruinado al Barça, gracias a Leo hemos estado en la élite y podemos volver a la élite. Es el retorno emocional, el deportivo, el económico. Genera más ingresos de lo que cuesta, emocionalmente el retorno que te da Leo es total. Tener al mejor jugador del mundo, lo que genera en los aficionados, los niños, las niñas, cómo se sienten los contrarios cuando enfrente está Leo. El 2-6 del Bernabéu, enseñar la camiseta cuando mete el gol allí cuando mete el gol que gana el partido… su estima por el Barça no tiene precio. Si le añadimos cuatro Champions, tres ligas, tres Supercopas. Tres Mundiales de clubes, seis copas… lo que nos ha hecho ganar, además de una manera de jugar admirada en todo el mundo.

Todo este debate, más allá de que se ha vulnerado una confidencialidad que es delito, ha quedado claro que Leo genera más ingresos de los que cuesta y el retorno sentimental y deportivo es enorme. Es una intentona de personas que siempre están intentando dividir al Barça, desestabilizarlo. Ha servido para centrar un tema prioritario, la continuidad de Leo Messi.

Parece que Messi va a denunciar a Bartomeu y Tusquets. ¿Cree que ha podido llegar de ahí la filtración?

La noticia la da un diario madrileño que el titular es como mínimo confuso. Y los que lo han filtrado, ellos sabrán, es Leo el que toma la decisión.

Para convencer a Messi necesitará un proyecto. ¿Cuál es el suyo?

Nuestro proyecto es, sobre todo, enfocarnos en reflotar la economía del club. Que el Barça sea sostenible económicamente. Control de gastos, reestructuración de la deuda, incremento de los ingresos a través de nuevas líneas de negocio y optimizar las fuentes de ingresos tradicionales. Es fundamental porque eso nos permitirá que los socios sean los dueños del club. Y luego devolver la alegría al barcelonismo, queremos que vuelvan las noches mágicas, esa historia de éxito que había entre el Barça y la Champions.

Como presidente, lo primero que voy a hacer para recuperar el peso especifico que el Barça debe tener es llamar al presidente de la RFEF, de la Liga, de la ECA, de la UEFA, los conozco a todos. Les voy a decir que el Barça quiere tener una participación activa en todos esos organismos, quiero tener presencia en las comisiones de trabajo. Ahí empezamos a recuperar el peso específico que necesita el club.

Esto último va un poco relacionado con las quejas que le he oído sobre los arbitrajes, que al Madrid dijo que le favoreció el VAR en el final de la temporada pasada.

Bueno, va por ahí en el sentido de que quiero que me expliquen el funcionamiento del VAR. Veo contradicciones, situaciones que se analizan de oficio y luego la misma no. Hay que tener una presencia ahí, con determinación.

¿Considera que los árbitros están perjudicando al Barcelona en los últimos años?

Lo que quiero es como cuando era presidente. No quiero que me den nada, pero tampoco que me saquen nada. El Barça debe tener suficiente peso específico para que esto sea así. Hay situaciones que he criticado, como el final de la temporada pasada, la primera liga del confinamiento que gano el Madrid, que quizás porque no se había explicado bien o no se había implementado bien el VAR, generaba muchas dudas.

El Madrid se ha posicionado a favor de la Superliga, Bartomeu ‘apuntó’ al Barça al irse. ¿Y usted?

Estoy abierto a que me lo expliquen, no estoy ni a favor ni en contra. Tengo alguna información, pero es tan importante que requiere una explicación. Todo lo que sea favorable a los clubes, estoy a favor. Pero esta propuesta, que no es nueva, nunca ha acabado de fructificar, habrá que ver qué dice cada uno. Según cómo sea, te cambia todo.

¿Si gana, Koeman será el entrenador la temporada que viene pase lo que pase este año, aunque no se gane ningún título?

Koeman es el entrenador del Barça. Tiene todo el respeto por nuestra parte y un margen, de los resultados del juego. En mis encuentros con él, Koeman ha estado impecable. Él pidió refuerzos y entendió nuestro posicionamiento con Eric García, que puede venir gratis el verano que viene. Tenía que ser así por coherencia deportiva, económica y jurídica.

Los fichajes de 100 millones estilo Haaland, Mbappé o Neymar se han acabado para el Barça?

El concepto es generar jugadores, el trabajo, planificar. Como barcelonista, nos gusta mucho que debute un jugador de casa. Pero claro que vamos a ir al mercado cuando sea necesario, tendremos un equipo de scouters muy potentes.

El que está libre es Sergio Ramos. Su renovación con el Real Madrid se está complicando mucho. Si se pone a tiro, ¿le ficharía para el Barça?

Ya he dicho toda la campaña que no voy a hablar de nombres. Todo lo que hable de jugadores es absurdo, estoy subiendo el precio del jugador y devaluando al de casa.

Se le vincula mucho con el independentismo. Un Barça con Laporta como presidente estará más politizado?

El Barcelona tiene un compromiso de siempre con Cataluña, pero en mi Barça caben todos

La prioridad mía es que el Barça sea sostenible económicamente. Evidentemente, el Barça tiene un compromiso de siempre con Cataluña, tiene una carga simbólica muy importante y todos los barcelonistas lo respetamos. En mi Barça caben todos, tal y como está el club lo que hay que hacer es reflotarlo, que siga siendo de los socios, que se vuelva a vibrar con el Barça. El tema político es otra cuestión, el Barça nunca hará política de partidos. Otra cosa es que sea una entidad que como es de Barcelona y de Cataluña tiene una especial sensibilidad por todo lo que es y representa Cataluña. Y también tenemos que hacer esfuerzos de respetar todas las sensibilidades que hay en el barcelonismo.

Si gana las elecciones, ¿vamos a ver a un Laporta más moderado? Da esa sensación…

Yo soy el mismo. Quizás en la anterior etapa me veíais de celebración permanente porque lo ganábamos todo. Si vuelve esa imagen, bienvenida, será que lo estamos ganando todo. Celebrar los títulos por supuesto que lo vamos a celebrar, pero en estos momentos lo que se requiere es trabajo y trabajo, que nos arremanguemos para dar la vuelta y revertir esa situación. Ahí me van a ver en el trabajo, serio, constante, duro. Un liderazgo fuerte.

¿Qué va a pasar con Xavi? Está vinculado a la candidatura de Font, pero usted le tiene mucho aprecio.

Cuando tengamos nuevo presidente, ya veremos. Mi proyecto deportivo ya he dicho cuál es. A final de temporada valoraremos todo y se tomarán decisiones. Xavi sé que quiere ser entrenador del Barça y seguro que algún día lo será. Hay un candidato que dice que va con él, pero él dice que es un activo del barcelonismo…

¿Y Piqué? ¿Le ve como un futuro presidente?

Todavía le quedan muchos años. Le veo capacitado para afrontar proyectos de esta envergadura, sí, es un hombre de muchas cualidades. Me precio de tener una amistad con él, estoy encantado de que piense que puede ser presidente, puede serlo, solo depende de él. Ahora me gusta verlo de central, quiero verlo ante el PSG.