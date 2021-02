Rosalía hace historia y actuará en el descanso de la Super Bowl de la NFL

Rosalía acompañará a The Weeknd en la actuación musical del intermedio de la Super Bowl de la NFL, que se disputará en la madrugada española del 7 al 8 de febrero. Así ha informado Semana, y se han hecho eco diferentes club de fans de la cantante.

Junto a Enrique Iglesias, que estuvo presente en la edición de 2000, Rosalía será el segundo artista español en actuar en una Super Bowl, así como la primera cantante femenina de nuestro país que ofrecerá su particular espectáculo en el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos y con una gran repercusión mundial. Todo un paso de gigante en una carrera musical que hace ya tiempo que es estelar.

La Super Bowl 2021, que disputarán los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs contará con varias actuaciones. El himno nacional correrá a cargo de Eric Church y Jazmine Sullivan, mientras que de la interpretación del America The Beautiful se encargará H.E.R. Además, Miley Cyrus llevará a cabo un concierto especial a través de la plataforma Tik Tok. Aunque el plato fuerte será el que ofrezca el canadiense The Weeknd, con la compañía de Rosalía, en el descanso del partido.