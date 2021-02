Victoria de Mcnally y Gauff en los octavos de final del torneo WTA 500 de Melbourne

Las jugadoras estadounidenses Caty Mcnally y Cori Gauff, número 42 de la WTA y, número 45 de la WTA respectivamente terminaron ganando el partido 6-2 ya que sus contrincantes las checas Karolina Muchova y Marketa Vondrousova, número 304 de la WTA y, número 481 de la WTA respectivamente, tuvieron que retirarse en los octavos de final del torneo WTA 500 de Melbourne. Con este resultado, las ganadoras estarán en los cuartos de final del torneo WTA 500 de Melbourne.

Durante el juego, las ganadoras lograron romper 2 veces el saque a sus rivales, tuvieron un 62% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y lograron el 76% de los puntos al saque. En cuanto a Muchova y Vondrousova, no pudieron quebrar el saque a sus adversarias ninguna vez, su efectividad fue de un 77%, no hicieron ninguna doble falta y consiguieron el 45% de los puntos al saque.

Ahora solo queda esperar a los cuartos de final de la competición, que tendrá lugar mañana jueves a partir de las 0:30 hora española que concluirán con el enfrentamiento entre Mcnally y Gauff contra las japonesas Shuko Aoyama y Ena Shibahara que se celebrará mañana jueves a partir de las 0:30 hora española.

Este torneo tiene lugar en Melbourne entre el 30 de enero y el 6 de febrero sobre pista dura al aire libre. En el torneo participan un total de 28 parejas.