La tenista Serena Williams pasa a los cuartos de final del torneo WTA 500 de Melbourne

La tenista estadounidense Serena Williams, número 11 de la WTA y cabeza de serie número 5, cumplió las previsiones al vencer en los octavos de final del torneo WTA 500 de Melbourne por 6-1 y 6-4 en una hora y dieciséis minutos a la jugadora búlgara Tsvetana Pironkova, número 137 de la WTA. Tras este resultado, seguiremos viendo a la ganadora del partido en la siguiente fase del torneo WTA 500 de Melbourne, los cuartos de final.

Los datos del partido reflejan que la tenista estadounidense logró romper 2 veces el saque a su adversaria, tuvo un 50% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 75% de los puntos al saque. Por lo que respecta a Pironkova, no logró romper el saque ninguna vez, tuvo un 47% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 41% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final la jugadora estadounidense se medirá con la vencedora del partido entre la jugadora checa Karolina Pliskova y la tenista estadounidense Danielle Collins.

El torneo tiene lugar en Melbourne del 30 de enero al 6 de febrero sobre pista dura exterior. En esta competición se presentan un total de 54 jugadoras.