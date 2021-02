Atletas británicas denuncian acoso mientras entrenan en la calle: "Me han tirado hasta una lata de cerveza"

Varias deportistas del Reino Unido han denunciado a través del diario 'The Guardian' el acoso que sufren en cada entrenamiento que realizan en la calle. Las atletas no pueden acceder a los centros de entrenamiento debido a las restricciones por la pandemia, por lo que se ven obligadas a realizar carreras al aire libre y no siempre es agradable.

"He recibido comentarios sobre mi figura, sobre la equipación que llevo y sobre el hecho de que es muy ajustada. Me han silbado. Los coches han reducido la velocidad y la gente me ha abucheado mientras corría", relata la galesa Rhiannon Linington-Payne.

La internacional revela además que hace unas semanas vivió un episodio muy desagradable cuando le lanzaron una lata de cerveza: "Hace tres semanas me lanzaron una lata de cerveza vacía por la ventanilla de un coche", explica.

"No sólo está ocurriendo aquí en Cardiff o en Gales, sino en todo el Reino Unido. Me han contactado corredores de Londres y Manchester. También es un tema que va más allá del deporte. Se trata de que la gente respete a otros seres humanos", añade la atleta.

"Antes del cierre nunca había corrido en la calle, ya que siempre corro en la pista o entreno en el gimnasio. Me sorprendió completamente la cantidad de comentarios inapropiados", relata otra corredora, Hannah Brier.

La también galesa confiesa que en una ocasión incluso tuvo que llamar a su padre porque no se sentía segura después de que un coche le persiguiera: "No es justo y no es aceptable en absoluto. Cuantas más personas hablen y cuenten sus experiencias, más se escucharán sus voces".

Según apunta 'The Guardian', la federación de atletismo de Gales está trabajando con la policía para tratar de reforzar el entorno y que las corredoras puedan entrenar seguras.