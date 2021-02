Los tenistas Lehecka y Forejtek se imponen en los octavos de final del torneo de Villena

Los checos Jiri Lehecka y Jonas Forejtek, número 488 de la ATP y, número 350 de la ATP respectivamente cumplieron los pronósticos al vencer en los octavos de final del torneo de Villena en una hora y dieciséis minutos por 6-3 y 7-5 a los jugadores suizos Mirko Martinez y Louroi Martinez. Tras este resultado, los jugadores estarán en los cuartos de final del torneo de Villena.

La pareja derrotada no pudo romper el saque a sus adversarios ninguna vez, mientras que los vencedores lo hicieron en 2 ocasiones. Además, Lehecka y Forejtek lograron un 63% en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y se hicieron el 77% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de sus oponentes fue de un 65%, no cometieron ninguna doble falta y consiguieron el 67% de los puntos al saque.

En los cuartos de final, los vencedores se enfrentarán a los jugadores ucranianos Vitaliy Sachko y Fabian Fallert.

El torneo tiene lugar en Villena del 2 al 6 de febrero sobre pista dura exterior. En esta competición participan un total de 16 parejas.