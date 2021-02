Chicago Bulls se impone por 110-102 frente a New York Knicks

Chicago Bulls consiguió ganar en casa frente a New York Knicks por 110-102 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Chicago Bulls cayeron derrotados en casa contra Portland Trail Blazers por 122-123. Por su parte, los de New York Knicks también perdieron en casa con LA Clippers por 115-129, consiguiendo un total de cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Chicago Bulls, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con ocho partidos ganados de 19 disputados, mientras que New York Knicks se quedaría fuera de los Play-off con nueve victorias en 22 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 14-2 durante el cuarto hasta finalizar con un resultado de 32-27. Posteriormente, el segundo cuarto nuevamente tuvo alternancias en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 27-28. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 59-55 en el marcador.

En el tercer cuarto el equipo visitante consiguió aproximarse de nuevo en el electrónico y terminó con un resultado parcial de 25-26 y un total de 84-81. Por último, durante el último cuarto de nuevo hubo varios cambios de líder en el marcador hasta que finalizó con un resultado parcial de 26-21. Finalmente, los jugadores cerraron el luminoso del partido con un resultado de 110-102 a favor de los locales.

En el transcurso del encuentro destacaron Lauri Markkanen y Zach Lavine por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 30 puntos, dos asistencias y cinco rebotes y 21 puntos, tres asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Julius Randle e Immanuel Quickley, con 23 puntos, siete asistencias y 11 rebotes y 16 puntos, siete asistencias y seis rebotes respectivamente.

En el siguiente partido, ambos equipos se enfrentarán otra vez, esta vez en el United Center. Por su parte, Chicago Bulls buscará la victoria contra New York Knicks en el United Center.