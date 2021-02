Las tenistas Aoyama y Shibahara se imponen en los octavos de final del torneo WTA 500 de Melbourne

Las japonesas Shuko Aoyama y Ena Shibahara, número 18 de la WTA y, número 20 de la WTA respectivamente cumplieron los pronósticos al ganar por 6-2 y 7(7)-6(2) en una hora y veintisiete minutos a la tenista india Ankita Raina, número 119 de la WTA y a la jugadora neerlandesa Rosalie van Der Hoek, número 116 de la WTA en los octavos de final del torneo WTA 500 de Melbourne. Tras este resultado, la pareja estará en los cuartos de final del torneo WTA 500 de Melbourne.

Durante el juego, las vencedoras consiguieron romper el saque a sus adversarias 2 veces, mientras que la pareja derrotada no consiguió quebrar el saque a sus oponentes. Asimismo, en el primer servicio Aoyama y Shibahara tuvieron un 93% de efectividad y lograron el 78% de los puntos al saque, mientras que sus rivales consiguieron un 100% de efectividad y ganaron el 56% de los puntos al saque. Por último, en relación a las faltas, las jugadoras vencedoras no cometieron ninguna doble falta y sus contrincantes no hicieron ninguna doble falta.

El torneo tiene lugar en Melbourne entre el 30 de enero y el 6 de febrero sobre pista dura exterior. Durante la competición, un total de 28 parejas se ven las caras.