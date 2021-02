La broma de Aleix Espargaró y Purito Rodríguez por el dinero que ganan "trabajando menos días de los que tú tienes de vacaciones"

El piloto de MotoGPAleix Espargaró y el ciclista Joaquim 'Purito' Rodríguez han tenido que salir a pedir disculpas públicas después de que se filtrase en las redes sociales un vídeo que enviaron a un amigo por whatsapp.

En él, en evidente tono de broma, se burlaban de "Juani" por el dinero que ganan ellos frente al de él. "Oye, Juani, que estamos haciendo cálculos y no entiendo cómo puede ser que ganemos tanta pasta trabajando menos días de los que tú tienes de vacaciones", dice el piloto de Aprilia, que va de copiloto de Rodríguez, que se carcajea.

Aunque es un vídeo privado y sin alusión a nadie, desde twitter se ha leído como una muestra de prepotencia de dos deportistas de élite que, por su profesión, tienen ingresos mucho mayores que el del común de los mortales... y que les puede costar muy caro.

Que prepotencia .... @Orbea tomar notay dejar de ensuciar la marca por favor. pic.twitter.com/eH8dq8qoO7 — Amantes del Ciclismo (@amantes_cycling) January 31, 2021

Una de las cuentas que se hizo eco del vídeo mencionó a Orbea, el fabricante de bicis del que ambos deportistas son embajadores, y esta ya ha anunciado que tomará medidas "pertinentes dentro de nuestro reglamento interno".

En Orbea trabajamos muy duro y consideramos el esfuerzo como un valor indiscutible de nuestra forma de entender este proyecto colectivo. (2/2) — Orbea (@Orbea) January 31, 2021

Ante el revuelo montado, tanto Purito como Espargaró han pedido disculpas y se han defendido recordando las circunstancias en las que se grabó y envió ese vídeo.

En el caso del ciclista barcelonés, ya retirado, recuerda que es "una broma entre amigos que se escriben bromas en whatsapp, es una conversación privada y así, sacada de su contexto, parece lo que no es"

Por mi parte si alguien se ha sentido ofendido pido disculpas porque entiendo que si este vídeo te llega puedes pensar cualquier cosa. Dicho esto, respeto y acepto todas las opiniones. — Joaquim Rodríguez (@PuritoRodriguez) January 31, 2021

Espargaró ha usado un vídeo para explicarse. El hermano del próximo compañero de Marc Márquez en Honda ha recordado que él mismo se esfuerza al máximo y que no quería menospreciar a nadie.

"Yo creo que todo el mundo manda vídeos haciendo bromas a sus amigos, de hecho para eso están los amigos. No falto el respeto a nadie, si alguien se sintió ofendido le pido disculpas porque en ningún momento lo he querido hacer. Hago bromas de que yo no trabajo, cuando los que me conocéis sabéis que soy el tío más currante que hay, estoy todo el día entrenando por mi trabajo", recuerda.