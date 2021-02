Andrew Paulson vence en la ronda previa de calificación del torneo ITF Russia F1

El checo Andrew Paulson cumplió las previsiones al vencer por 6-1 y 6-0 en cincuenta y siete minutos al jugador ruso Maxim Krapivin en la ronda previa de calificación del torneo ITF Russia F1. Tras este resultado, el ganador añade nuevos puntos a su ranking para conseguir acceder al torneo ITF Russia F1.

Los datos del partido reflejan que el jugador checo consiguió quebrar el saque a su oponente 6 veces, logró un 59% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 86% de los puntos al saque. En cuanto al tenista ruso, no logró quebrar el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 68%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 34% de los puntos al saque.

El torneo ITF Russia F1 incluye una fase de calificación donde se enfrentan los tenistas con menor ránking para obtener los mayores puntos posibles para entrar en el torneo oficial con el resto de rivales. En concreto, en esta fase de la competición se enfrentan 32 jugadores. Asimismo, se celebra entre el 31 de enero y el 7 de febrero sobre pista dura a cubierto.