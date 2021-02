El tenista Max Purcell pasa a los dieciseisavos de final del torneo ATP 250 de Melbourne

El australiano Max Purcell, número 238 de la ATP, venció por 6-4 y 6-4 en una hora y veintiun minutos a Norbert Gombos, tenista eslovaco, número 89 de la ATP, en los treintaidosavos de final del torneo ATP 250 de Melbourne. Con este resultado, veremos al vencedor del partido en los dieciseisavos de final del torneo ATP 250 de Melbourne.

Las estadísticas reflejan que el jugador australiano consiguió romper 2 veces el saque a su oponente, tuvo un 65% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 68% de los puntos al saque. En cuanto a Gombos, no consiguió quebrar el saque ninguna vez, obtuvo un 69% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y logró ganar el 62% de los puntos al saque.

Este torneo tiene lugar en Melbourne entre el 1 y el 7 de febrero sobre pista dura exterior. En esta competición participan un total de 56 tenistas.