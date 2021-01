Muere a los 53 años Alejandro Gómez, atleta olímpico, a causa de un tumor cerebral

Alejandro Gómez ha muerto este domingo a los 53 años a causa del tumor cerebral inoperable que le fue diagnosticado el pasado mes de junio.

Tanto la Real Federación Española de Atletismo como su presidente, Raúl Chapado, han mostrado su dolor y sus condolencias a través de las redes sociales, además de ensalzar la figura luchadora de Gómez, que no perdió las ganas en ningún momento mientras lidió con su enfermedad.

Luchar hasta el final. En el barro y en la vida.



Tu legado deportivo formará parte de nuestra historia para siempre. Tu legado personal ha sido una lección y una inspiración.



DEP, Alejandro Gómez.



Nuestro más sincero pésame a sus familiares y allegados pic.twitter.com/9fTVjtrx7x — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) January 31, 2021

Cuando conoció la noticia, decidió hacerla pública y despedirse de todo el mundo. Precisó de la ayuda de una psicóloga para hacerse a la idea de que su vida llegaba a su fin, pero mandaba un mensaje de aceptación y de plenitud: "Siempre hice lo que debía en cada momento. Es posible que hiciese algunas correcciones, como cualquiera, pero me siento feliz con la mayoría de las cosas que me han pasado o que he sacado adelante. No siento que me he quedado sin nada que hacer", dijo en junio.

Que dolor en el pecho, que puñalada en el alma, que sensación de no comprender nada de esta vida.



Se nos va un luchador, se nos va una leyenda, se va un compañero...luchador incansable.



Perdonadme, no es mi estilo pero “que mierda de año”



Descansa compañero Alejandro pic.twitter.com/MxBDcGJSgU — Raúl Chapado (@raulchapado) January 31, 2021

El 'Galgo de Zamáns' fue olímpico en Seúl'88, Barcelona'92 y Atlanta'96 y fue nueve veces campeón de España en categorías de cross, 10.000 metros y medio maratón, además de cosechar varias medallas por equipos en Mundiales.