Un equipo ciclista veta a su directora deportiva por unas fotos "inapropiadas" para una revista

La exciclista profesional Tara Gins tenía un acuerdo verbal con un equipo Sub-23 para ejercer como directora deportiva, pero ha denunciado que el conjunto finalmente vetó su fichaje por unas fotografías para una revista de contenido para adultos y un calendario en las que la mujer aparecía en ropa interior, considerándolas “inapropiadas”.

“Me decepcionó cuando me echaron, pero no me sorprendió mucho porque ya sabía que la industria del ciclismo es muy conservadora. Sólo me sorprendió que me despidieran después de anunciarme en su página de Facebook. Les dije que no estaba de acuerdo y dije que los encontraba pasados de moda”, explica Tara Gins en Marca.

Conservador o pasado de moda, para Tara Gins el ciclismo pertenece a un grupo de disciplinas deportivas que siguen siendo un mundo de hombres. “Los ciclistas son más conservadores y mojigatos con la desnudez. Es un mundo pequeño y todo el mundo tiene miedo de lo que piensen los demás”, comenta la exciclista.

El debate reaparece una vez más. ¿Hubiera sido una situación similar de tratarse de un hombre en lugar de una mujer? Para Gins, no. “He visto a muchos deportistas masculinos y también a ciclistas posar desnudos o en ropa interior para publicidad. No me importa en absoluto, pero deja claro que todavía hay un doble rasero. Aunque algunas imágenes masculinas son claramente también sexuales, la gente parece no sentirse ofendida por ellas. Con las mujeres esto es diferente. Estamos constantemente criticados por la apariencia en todos los sentidos”.