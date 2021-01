Aliona Bolsova Zadoinov le arrebata la plaza de los dieciseisavos de final a la tenista Ankita Raina

Aliona Bolsova Zadoinov, española, número 103 de la WTA, cumplió los pronósticos al vencer en los treintaidosavos de final del torneo WTA 500 de Melbourne por 6-3 y 6-0 en una hora y un minuto a Ankita Raina, tenista india, número 180 de la WTA. Con este resultado, veremos a la ganadora del partido en los dieciseisavos de final del torneo WTA 500 de Melbourne.

La india no logró romper el saque ninguna vez, mientras que la jugadora española, en cambio, tampoco consiguió quebrar el saque a su rival. Asimismo, la tenista española tuvo un 50% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 67% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su adversaria fue de un 75%, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 50% de los puntos al saque.

Bolsova Zadoinov se enfrentará en los dieciseisavos de final con la vencedora del partido en el que se enfrentarán la jugadora australiana Samantha Stosur y la tenista checa Marie Bouzkova.

El torneo de Melbourne (WTA Melbourne) se celebra entre el 30 de enero y el 6 de febrero sobre pista dura exterior. En esta competición se enfrentan un total de 54 tenistas.