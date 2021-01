La tenista Nina Stojanovic consigue clasificarse para los dieciseisavos de final del torneo WTA 500 de Melbourne

Nina Stojanovic, serbia, número 100 de la WTA, ganó en los treintaidosavos de final del torneo WTA 500 de Melbourne en una hora y siete minutos por 6-3 y 6-2 a la jugadora egipcia Mayar Sherif, número 128 de la WTA. Tras este resultado, Stojanovic estará en los dieciseisavos de final del torneo WTA 500 de Melbourne.

Los datos del partido reflejan que Stojanovic consiguió quebrar el saque en una ocasión, logró un 56% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 72% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la jugadora egipcia, no logró romper el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 76%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 60% de los puntos al saque.

La celebración del torneo de Melbourne (WTA Melbourne) se produce entre el 30 de enero y el 6 de febrero sobre pista dura al aire libre. En esta competición se presentan un total de 54 jugadoras.