Filipe Mota, la última sensación del skate mundial tiene sólo 14 años y ya piensa en París 2024

El skate no entiende de edades y Filipe Mota es el último ejemplo de ello. El brasileño de 14 años es toda una sensación en Internet y tiene como objetivo participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mota saltó a la fama mundial en 2016, con sólo 9 años, cuando apareció en el vídeo Deemers Competition. Tres años después aterrizó en Estados Unidos para seguir haciéndose un nombre a base de ganar campeonatos y haciendo virales sus trucos con la tabla. El lanzamiento de un vídeo en el famoso skatepark The Berrics acabó por situarle en el mapa, con casi un millón y medio de visualizaciones en YouTube.

La coronación máxima para Filipe Mota llegó con su victoria en el Global AMdemic, un torneo virtual en el que los participantes mandaban sus vídeos patinando en solitario debido a la pandemia mundial de Covid-19. La organización recibió más de 500 y acabó dando el primer lugar y los 1.000 dólares de premio al joven brasileño.

El siguiente paso para Mota está en los Juegos Olímpicos de París 2024. El joven forma parte de una preselección de menores de 16 años para representar a Brasil en la cita con los cinco aros que tendrá lugar en la ciudad gala.

“Mira dónde estoy ahora mismo. Tengo que aprovechar la oportunidad”, declaró el chico en una entrevista con The Berrics. El brasileño cuenta ya con patrocinadores de renombre como Nike o Monster que le ayudarán a gozar de la visibilidad necesaria para no bajarse del tren al que ya está subido. Y eso que sus inicios en el mundo del skate no están tan lejos. Empezó a patinar con 6 años, cuando su hermano se compró un patín en un centro comercial y ambos comenzaron a experimentar bajando cuestas. “Lo que hace todo el mundo cuando es joven”, dice el ‘veterano’ de 14 años.