Triunfo de New Orleans Pelicans ante Milwaukee Bucks por 131-126

New Orleans Pelicans consiguió ganar como local frente a Milwaukee Bucks por 131-126 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans lograron la victoria en casa contra Washington Wizards por 124-106, sumando un total de tres victorias en los cinco últimos partidos. Por su parte, los de Milwaukee Bucks también ganaron a domicilio a Toronto Raptors por 108-115. Con este resultado, New Orleans Pelicans acumula hasta el momento siete victorias en 17 partidos disputados en la competición, mientras que Milwaukee Bucks se queda con 11 victorias en 18 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 14-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y finalizó con un resultado de 35-21. Después, durante el segundo cuarto el equipo local aumentó su diferencia, de hecho, el equipo consiguió otro parcial durante el cuarto de 14-1 e incrementó la diferencia hasta un máximo de 29 puntos (62-33) durante el cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 33-24. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 68-45 en el contador.

En el tercer cuarto Milwaukee Bucks recortaba distancias en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 14-2 y el cuarto acabó con un resultado parcial de 35-44 y un 103-89 global. Por último, en el transcurso del último cuarto también redujo distancias el equipo visitante, aunque no lo suficiente para poder vencer el partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 28-37. Tras todo esto, el partido acabó con un resultado final de 131-126 a favor de los locales.

Junto a todo esto los jugadores más destacados de New Orleans Pelicans fueron Lonzo Ball y Brandon Ingram, que consiguieron 27 puntos, ocho asistencias y tres rebotes y 28 puntos y cuatro asistencias respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Giannis Antetokounmpo y Jrue Holiday, con 38 puntos, cinco asistencias y 11 rebotes y 22 puntos, cinco asistencias y nueve rebotes respectivamente.

En el próximo choque de la competición, New Orleans Pelicans medirá sus fuerzas con Houston Rockets en el Smoothie King Center. Por su parte, Milwaukee Bucks se verá las caras con Charlotte Hornets en el Spectrum Center.