New York Knicks consigue la victoria frente a Cleveland Cavaliers por 102-81

New York Knicks consiguió ganar como local frente a Cleveland Cavaliers por 102-81 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New York Knicks cayeron derrotados fuera de casa contra Utah Jazz por 108-94, mientras que los de Cleveland Cavaliers derrotaron en casa a Detroit Pistons por 122-107. En este momento, New York Knicks cuenta con nueve partidos ganados de 20 disputados, lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off. Por su parte, también Cleveland Cavaliers sigue en puestos de Play-off con nueve victorias en 19 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto hasta finalizar con un resultado de 19-17. Posteriormente, durante el segundo cuarto los jugadores de New York Knicks se distanciaron en el marcador, de hecho, consiguieron otro parcial de 11-2 y lograron la máxima diferencia (14 puntos) al final del cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 28-16. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 47-33 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo local se distanció en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 12-1 y marcó la máxima diferencia (17 puntos) al final del cuarto y acabó con un resultado parcial de 25-22 y 72-55 de total. Por último, en el último cuarto volvió a distanciarse New York Knicks, llegó a ir ganando por 23 puntos (80-57), y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 30-26. Finalmente, los jugadores cerraron el electrónico del partido con un resultado de 102-81 para los locales.

Durante el partido, New York Knicks se hizo con la victoria gracias a los 25 puntos, tres asistencias y cinco rebotes de Immanuel Quickley y los 24 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes de RJ Barrett. Los 24 puntos, una asistencia y tres rebotes de Darius Garland y los 15 puntos, tres asistencias y nueve rebotes de Jarrett Allen no fueron suficientes para que Cleveland Cavaliers pudiese ganar el partido.

En el siguiente partido de la NBA, New York Knicks se enfrentará a LA Clippers en el Madison Square Garden, mientras que Cleveland Cavaliers jugará contra Minnesota Timberwolves en el Target Center.