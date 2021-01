Previa del partido: Brighton and Hove Albion - Tottenham Hotspur

El próximo domingo a las 20:15 se disputará el encuentro de la vigésimo primera jornada de la Premier League, el cual enfrentará Brighton y al Tottenham en el The American Express Community Stadium.

El Brighton and Hove Albion afronta el partido de la vigésimo primera jornada con la intención de sumar más puntos a su clasificación después de conseguir un empate contra el Fulham en su último partido.

Respecto a la escuadra visitante, el Tottenham Hotspur fue derrotado por 1-3 en el último encuentro que disputó frente al Liverpool.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Brighton and Hove Albion ha perdido en cuatro ocasiones y ha empatado seis veces en 10 partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio The American Express Community Stadium no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En las salidas, el Tottenham Hotspur ha vencido cinco veces, ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado tres veces en sus nueve encuentros que ha jugado hasta ahora.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en casa del Brighton and Hove Albion y los resultados son de una derrota y un empate para los locales. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se celebró en noviembre de 2020 y acabó con un marcador de 2-1 favorable al Tottenham.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el Tottenham Hotspur se sitúa por delante del equipo local con una ventaja de 15 puntos. El equipo de Graham Potter se sitúa en el decimoséptimo lugar con 18 puntos en su casillero. En cuanto a su rival, el Tottenham Hotspur, se sitúa en sexta posición con 33 puntos.