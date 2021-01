Previa del partido: el Racing C. Villalbés recibe al Bergantiños

El Racing C. Villalbés recibe este domingo a las 16:15 la visita del Bergantiños en el Municipal A Magdalena durante su decimoquinto partido en la Tercera División.

El Racing C. Villalbés llega a la decimoquinta jornada con las ganas de recuperar puntos después de haber perdido su último encuentro contra el Polvorín por un marcador de 2-0.

En el lado de los visitantes, el Bergantiños no pudo hacer frente al Silva SD en su último partido (2-1).

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Racing C. Villalbés ha ganado seis veces y ha empatado una vez en siete partidos jugados hasta ahora, por lo que se trata de un equipo muy difícil de batir cuando juega como local. En el papel de visitante, el Bergantiños ha vencido cuatro veces y ha perdido en una ocasión en sus seis encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Municipal A Magdalena, de hecho, los números muestran tres victorias, dos derrotas y dos empates a favor del Racing C. Villalbés. Además, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del Racing C. Villalbés. El último encuentro que jugaron juntos en este torneo fue en noviembre de 2020 y concluyó con un resultado de 3-1 para los visitantes.

En este momento los dos equipos están empatados a 24 puntos en la tabla de la Tercera División, por lo que el próximo encuentro puede ser una buena oportunidad para deshacer el empate. El Racing C. Villalbés es tercero, mientras que el Bergantiños es segundo a la espera de la celebración del próximo partido.