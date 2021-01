Naomi Osaka compra un equipo femenino de fútbol: "Continuaré el legado del empoderamiento"

Naomi Osaka continua en su lucha por la igualdad de las mujeres. La tenista japonesa es activista en derechos sociales y suele pronunciarse habitualmente sobre ello.

Su última acción ha sido invertir en un equipo de la Primera División femenina de Estados Unidos, el North Carolina Courage, del que ya es copropietaria, tal y como ella misma ha anunciado en su cuenta de Instagram.

"Reflexionando sobre las mujeres que han invertido en mí y me han hecho crecer y ser quien soy a día de hoy, no sé dónde estaría sin ellas. A lo largo de mi carrera he recibido mucho amor de mis compañeras deportistas, por eso estoy orgullosa de anunciar que ahora soy propietaria del North Carolina Courage", escribía Osaka en un post en el que aparece con la camiseta del equipo de fútbol.

"Continuaré devolviendo el amor que he recibido y estoy encantada de continuar con el legado del empoderamiento femenino", añadía, mientras aseguraba que quizá era el momento de mejorar sus habilidades futbolísticas.

El North Carolina Courage es un equipo de la WNSL, la primera estadounidense, fundado en 2017, y campeón en dos ocasiones.