Drenthe: "Me han puesto más de 250 multas de tráfico"

Royston Drenthe volvió a la actualidad hace unas semanas cuando se formalizó su fichaje por el Racing Murcia de la Tercera División. Su regreso al fútbol español fue muy comentado por su pasado como madridista y por su actual aspecto físico, pasado de peso para un futbolista profesional.

El neerlandés nunca ha pasado desapercibido por sus hábitos y continuos escándalos extradeportivos y, este jueves, en su paso por 'El Chiringuito' de Mega, no se cortó a la hora de hablar de todos ellos.

Por ejemplo, sobre su habitual temeridad al volante: "Me han puesto más de 250 multas de tráfico", confesó. "En España, Holanda... Cuando venía a España y me ponían otra, tenía que pagar todas las que tenía... o me iba con ellos a la cárcel unas dos o tres horas", explicó.

Durante su etapa en el Real Madrid, una de las principales críticas era su vida nocturna, algo que Drenthe reconoce aunque recuerda que no salía tan a menudo, aunque cuando lo hacía, lo hacía bien:

"Lo de las fiestas a veces era verdad. No me acuerdo muy bien, pero había otros días que no salía de casa. Si salía de fiesta, salía de verdad. Yo no voy de fiesta para ver a otra gente, voy a bailar...", dijo.