El Plus Ultra logra un empate a uno frente al Los Garres

El partido celebrado este miércoles en Las Tejeras y que enfrentó al Los Garres y al Plus Ultra finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes. El Los Garres llegó con el ánimo de retornar al camino de la victoria después de sufrir una derrota por 3-1 en el encuentro anterior ante el CD Bullense. Por su parte, el Plus Ultra cayó derrotado por 0-4 en el último partido que disputó frente al UCAM B y acumulaba nueve derrotas consecutivas en la competición. Tras el marcador, el conjunto garreño es noveno tras la finalización del duelo, mientras que el Plus Ultra es undécimo.

La primera parte del enfrentamiento arrancó de manera favorable para el conjunto visitante, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un tanto desde el punto de penalti de Carmona en el minuto 38. Tras esto, el primer periodo finalizó con un marcador de 0-1.

Tras el descanso, en el segundo tiempo llegó el gol para el equipo local, que empató con un gol de Juan Jesús en el minuto 63, finalizando el tiempo establecido con el marcador de 1-1.

Tras acabar el encuentro con este empate, el Plus Ultra se ubicó en el undécimo lugar de la tabla con un punto, en lugar de playoff de descenso de categoría. Por su parte, el Los Garres con este punto conseguido, alcanzó el noveno puesto con nueve puntos, en posición de playoff de descenso de categoría, tras el partido.

En la próxima jornada de la Tercera División el Plus Ultra jugará contra El Palmar fuera de casa, mientras que el Los Garres descansa y no jugará hasta la siguiente ronda.