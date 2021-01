El ciclista agredido en Canarias explica la discusión: "Encima me ha denunciado él"

El pasado sábado Raúl Márquez se encontraba montando en bicicleta en Canarias, en mitad de la carretera que va de Santa Lucía de Tirajana a Ayacata, cuando un conductor le adelantó de manera temerosa. El ciclista se lo recriminó, algo que al otro protagonista de la historia no le gustó nada y respondió de forma violenta, propinándole una vergonzosa paliza.

Ahora, la víctima de esta agresión ha sido entrevistado por Radio MARCA, donde ha explicado lo ocurrido y contado cómo vivió el angustioso momento, que pudo haber acabado en tragedia de no ser por otros testigos que detuvieron al conductor.

"Él hizo un adelantamiento peligroso, se lo recriminé y luego se bajó y pasó lo que se ve en el vídeo. Después de cinco días estoy mejor, empieza a bajar la hinchazón", relata. Además, Márquez reflexiona sobre cómo podría haber evitado lo ocurrido. "He pensado muchas veces qué podría haber hecho para no llegar a eso, pero no se me ocurre ninguna manera de haberlo evitado", añade.

El ciclista, que viajó a las islas para participar en una carrera que finalmente no tuvo lugar, ha querido destacar la solidaridad de la gente local a los que ha descrito como "lo mejor que le ha pasado en este viaje".

"Me quedaba solo al estar lejos de casa, y me ha ayudado mucho mucha gente", declaró. Finalmente, y de manera sorprendente, desveló que ha sido el conductor el que ha emprendido acciones legales contra él.