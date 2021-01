Utah Jazz vence a New York Knicks (108-94)

Utah Jazz se hizo con la victoria en casa frente a New York Knicks por 108-94 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Utah Jazz lograron la victoria en casa contra Golden State Warriors por 127-108, por lo que tras el partido sumaron un total de diez victorias seguidas, mientras que los de New York Knicks perdieron a domicilio con Portland Trail Blazers por 116-113, por lo que tras el encuentro acumularon cuatro derrotas seguidas. Con este resultado, Utah Jazz acumula hasta el momento 13 victorias en 17 partidos disputados en la competencia, mientras que New York Knicks se queda con ocho victorias en 19 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-0 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 18-27. Tras esto, en el segundo cuarto el equipo visitante consiguió distanciarse en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 12-2 y amplió la diferencia hasta un máximo de 15 puntos (38-53) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 28-32. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 46-59 en el marcador.

Durante el tercer cuarto los jugadores de Utah Jazz consiguieron acercarse en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 hasta que concluyó con un resultado parcial de 34-22 (y un 80-81 total). Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo local logró recuperar puntos hasta remontar el partido, llegó a ir ganando por 17 puntos (108-91), y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 28-13, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 108-94 a favor de los locales.

Durante el partido, Utah Jazz consiguió el triunfo gracias a los 18 puntos, dos asistencias y 19 rebotes de Rudy Gobert y los 19 puntos, cinco asistencias y siete rebotes de Mike Conley. Los 25 puntos, una asistencia y tres rebotes de Austin Rivers y los 18 puntos, cuatro asistencias y 10 rebotes de Julius Randle no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente choque de Utah Jazz será contra Dallas Mavericks en el Vivint Smart Home Arena, mientras que New York Knicks se medirá con Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden.