Nadal atiza a Djokovic tras las críticas: "Algunos necesitan hacer público todo lo que hacen para ayudar a los demás"

Rafa Nadal se ha defendido después de ser el objetivo de algunas críticas recientes por las desigualdades en las condiciones de las cuarentenas a las que varios tenistas tienen que someterse como parte del protocolo de prevención del Open de Australia. El de Manacor ha sido criticado por su supuesta pasividad en este tema, siendo uno de los tenistas más influyentes del circuito, a diferencia de lo que han hecho otros tenistas como Novak Djokovic.

Sin embargo, Nadal ha querido dejar claro que esa indiferencia no es real y que si que trabaja en la medida de lo posible para defender a otros compañeros del circuito. Eso sí, no ha querido desaprovechar la ocasión para dejarle un recado al número uno del mundo.

"Algunos necesitan hacer público todo lo que hacen para ayudar a los demás. Otros lo hacemos de una forma más privada sin tener que publicar o publicitarlo todo. Las llamadas que hacemos para ayudar a los jugadores más desfavorecidos, algunos no tenemos la necesidad de querer hacer propaganda con ello", explicó Nadal.

El segundo clasificado en el ranking de la ATP ha querido comentar también estas protestas por las condiciones de las habitaciones donde algunos de sus compañeros pasan la cuarentena, aunque recuerda que "las quejas siempre llegan desde una posición de desventaja".

"No he oído hablar a ningún jugador de Melbourne que algunos tienen habitaciones mucho mejores que otros"

"En Adelaida, las condiciones han sido mejores que la mayoría de jugadores en Melbourne. Pero hay jugadores en Melbourne que tienen habitaciones más grandes donde pueden desarrollar actividades físicas y otros tienen habitaciones más pequeñas y no pueden tener contacto con su entrenador y su preparador físico. ¿Dónde está la línea?", cuestiona.

Nadal lo achaca a "un tema de ética" donde "cada cual tiene su propia opinión y todas son respetables", pero insiste en el ventajismo de algunos críticos. "No he oído hablar a ningún jugador de Melbourne que algunos tienen habitaciones mucho mejores que otros. No he visto a ninguno de los que se han quejado tanto de las condiciones de Adelaida quejándose de las condiciones de los más de 20 tenistas confinados sin entrenar", repite.

No obstante, el español busca terminar de manera conciliadora, recordando que al final todos buscan el bien común. "Al final todos intentamos sacar el máximo rendimiento posible dentro de nuestras posibilidades y ayudarnos entre nosotros".