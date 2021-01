La imperdible entrevista post-partido de Ibai Llanos a Marcos Llorente: "Me estás tocando los cojones"

Ibai Llanos se estrenó como narrador en el Atlético de Madrid vs. Valencia que se disputó el pasado domingo en el Wanda Metropolitano. El famoso streamer fue una de las novedades de la retransmisión del encuentro que terminaron llevándose, con remontada incluida, los rojiblancos. Además de comentar el partido, el futbolista colchonero Marcos Llorente le concedió una entrevista al terminar el encuentro, donde Ibai sacó de nuevo su lado más original.

"Me das incluso un poco de rabia: eres guapete, tienes una bonita sonrisa, un buen cuerpo, juegas a futbol y encima ganas... me estás tocando un poco los cojones", comenzó bromeando Ibai con el que describió como "la sensación del Atleti". "La madre que te parió", respondía el centrocampista entre risas.

El streamer también le preguntó a Llorente sobre los entrenamientos con el Cholo Simeone, siempre caracterizados por su intensidad. El futbolista no dudó en su respuesta: "Las primeras dos semanas no se me van a olvidar nunca, fue una salvajada", aseguró.

Tras bromear con la dieta de ambos y el padel, con propuesta de partido incluida, Ibai quiso preguntarle por sus planes si el Atlético se consigue proclamar campeón de LaLiga. "Si llega el día será una celebración especial, seguro. No todos los días se gana una liga", reconocía Llorente.

"¿Tú has ganado alguna liga?", preguntaba Ibai por la etapa del futbolista en el Real Madrid. "No. Negativo", respondió, antes de que Ibai cerrara con su último vacile. "Yo tampoco", comentó mientras esbozaba una sonrisa. "Aunque sea empata un partido, cabronazo, que si no no hay emoción", pedía Ibai, pero Llorente lo tenía claro: "Imposible, imposible".