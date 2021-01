Pella estalla contra el Open de Australia y Nadal: "Hay balcones más grandes que mi habitación y ni puedo abrir la ventana"

El tenista número 44 del ranking ATP, Guido Pella, ha sido muy crítico con la organización del Open de Australia por las desigualdades en el trato a los tenistas, sobre todo por los que se encuentran en cuarentena por posibles contagios o positivos cercanos en sus vuelos de llegada. El argentino tampoco ha dejado títere con cabeza, criticando la pasividad de los más grandes del mundo en este tema.

En primera instancia, en una charla con 3Iguales, Pella quiso remarcar que las quejas de los tenistas no son por la cuarentena o las restricciones puestas por Australia, sino por "los temas grises contra los jugadores". "Nos piden que limpiemos la habitación, pero no tenemos nada donde podamos tirar las cosas sucias o material para adecentarlo todo", explica sobre las condiciones de sus aislamientos.

El argentino quiso poner en perspectiva cómo afecta esta cuarentena e inactividad a su rendimiento posterior en el torneo, y admite que, en muchas ocasiones, "no merecerá la pena". "Mi único objetivo cuando salga de la habitación va a ser no lesionarme, yo doy por perdido el aspecto competitivo. Es imposible que pueda jugar a buen nivel después de algo así. Yo saltaré a la pista para intentar hacerlo bien y cobrar el dinero que me corresponde", confesó.

"Al final esto es nuestro trabajo, yo vengo aquí por dinero y me voy a pensar mucho ir a otros torneos porque imagina que doy positivo y me acabo perdiendo un Grand Slam. Además, con los recortes que se han producido en muchos eventos es que no compensa económicamente ir", continúa explicando Pella.

Desigualdad a favor de los grandes

El argentino no quiso dejar de denunciar las enormes desigualdades que hay en el torneo hacia los jugadores que ocupan los puestos altos del ranking ATP. "Es duro que estemos aquí sin poder abrir ventanas, solicitando tener cinco minutos de aire fresco, y luego ves a Djokovic salir a un balcón más grande que mi habitación. La gestión de la burbuja de Adelaida ha sido un engaño, no me sorprende ni me molesta nada ya", denuncia Pella.

"Ya asumimos que en el tenis hay un trato de favor a los mejores. Son los que venden entradas, los que movilizan todo, ellos son los que generan negocio", añade. Sin embargo, su molestia real viene por las palabras del CEO de Tenis Australia, Craig Tiley, en referencia a estas desigualdades, reconociendo su existencia y blanqueándolas. "En un contexto de pandemia en el que se pide a todo el mundo empatía y solidaridad, me parece que se están riendo de nosotros en la cara", protesta.

El tenista de 30 años no se muerde la lengua a la hora de señalar estas desigualdades, poniendo la mira en el silencio de los tenistas más grandes. "A mí me daría un poco de cosa, me daría un poco de vergüenza, pero si pueden dormir tranquilos pues ya está. No me ha gustado que ni Nadal ni Thiem no hayan dicho absolutamente nada", critica el argentino.

En cambio, quiso agradecer a Djokovic el haberse involucrado. "Novak ha demostrado en muchas ocasiones tener intenciones e involucrarse por el bien común. Ha luchado contra la burbuja de Adelaida desde que supo que le metían ahí, no sé con quién ni cómo, pero me consta que lo ha hecho", concluyó.