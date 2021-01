Sacramento Kings vence a New York Knicks (103-94)

Sacramento Kings logró vencer en casa frente a New York Knicks por 103-94 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Sacramento Kings cayeron derrotados a domicilio contra LA Clippers por 115-96, mientras que los de New York Knicks derrotaron fuera de casa a Golden State Warriors por 104-119. Con este resultado, Sacramento Kings acumula hasta el momento seis victorias en 16 partidos disputados en la NBA, mientras que New York Knicks se queda con ocho victorias en 17 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a ambos equipos, con varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto hasta finalizar con un 25-26. Posteriormente, en el segundo cuarto New York Knicks incrementó su diferencia y elevó la diferencia hasta un máximo de seis puntos (38-44) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 24-28. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 49-54 en el luminoso.

Durante el tercer cuarto se produjo una remontada del equipo local, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 11-2 y alcanzó una diferencia de siete puntos (76-69) hasta concluir con un resultado parcial de 27-18 y un 76-72 total. Finalmente, en el transcurso del último cuarto los jugadores locales incrementaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial de 11-2 y alcanzaron una diferencia de 12 puntos (86-74), y el cuarto terminó con un resultado parcial de 27-22. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 103-94 para los jugadores del equipo local.

La victoria de Sacramento Kings se cimentó sobre los 21 puntos, siete asistencias y ocho rebotes de Harrison Barnes y los 22 puntos, siete asistencias y tres rebotes de De'Aaron Fox. Los 26 puntos, cuatro asistencias y 15 rebotes de Julius Randle y los 21 puntos, tres asistencias y siete rebotes de RJ Barrett no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

En el próximo encuentro de la NBA Sacramento Kings se enfrentará a Memphis Grizzlies en el Fedexforum, mientras que el próximo adversario de New York Knicks será Portland Trail Blazers, con el cual se medirá en el Moda Center.