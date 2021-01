Previa del encuentro: el As Pontes recibe al Racing C. Villalbés en la decimocuarta jornada

El Racing C. Villalbés visita este domingo al O Poboado para medirse con el As Pontes en su decimocuarto partido de la Tercera División, el cual dará comienzo a las 16:30.

El As Pontes llega a la decimocuarta jornada con las ganas de recuperar puntos después de haber perdido su último encuentro contra el CSD Arzua por un marcador de 2-0.

Respecto a la escuadra visitante, el Racing C. Villalbés fue derrotado por 2-0 en el último partido que jugó frente al Polvorín.

Como local, el As Pontes ha ganado dos veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado dos veces en siete partidos jugados hasta ahora, así que necesita mejorar los resultados en casa para sumar puntos en la clasificación. A domicilio, el Racing C. Villalbés tiene un balance de una victoria, tres derrotas y dos empates en seis encuentros disputados.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del As Pontes, los números muestran tres victorias, dos derrotas y un empate para los locales. El último encuentro que jugaron el As Pontes y el Racing C. Villalbés en este torneo tuvo lugar en noviembre de 2020 y finalizó con un resultado de 5-1 favorable al Racing C. Villalbés.

En cuanto a su posición en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que los visitantes se sitúan por encima del As Pontes con una diferencia de 15 puntos. El equipo de Manuel Losada Chollas se sitúa en el décimo lugar con nueve puntos en su casillero. Por su parte, los visitantes cuentan con 24 puntos y ocupan la tercera posición en el torneo.