Previa del partido: el At. Pulpileño defiende el liderato ante el Minerva

El próximo domingo a las 17:00 se jugará el partido de la decimotercera jornada de la Tercera División, el cual medirá At. Pulpileño y al Minerva en el San Miguel.

El At. Pulpileño afronta la decimotercera jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición después de haber empatado 0-0 ante El Palmar en su último partido.

En el lado de los visitantes, el Minerva fue derrotado por 1-3 en el último encuentro que disputó frente al Real Murcia B.

Como local, el At. Pulpileño ha vencido tres veces y ha empatado dos veces en cinco partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, el Minerva tiene un balance de una victoria, dos derrotas y dos empates en cinco encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el San Miguel, obteniendo como resultado una victoria, una derrota y un empate a favor del At. Pulpileño. La última vez que jugaron el At. Pulpileño y el Minerva en esta competición fue en octubre de 2020 y el encuentro concluyó con un 1-2 favorable At. Pulpileño.

En este momento, entre el At. Pulpileño y el Minerva hay una diferencia de 14 puntos en la clasificación. El At. Pulpileño acumula hasta el momento un total de 25 puntos en su casillero que le han permitido lograr el actual liderato de la Tercera División. Por su lado, el Minerva cuenta con 11 puntos y ocupa el octavo puesto en el campeonato.