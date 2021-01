Previa del partido: el At. Levante recibe al Villarreal B

El Villarreal viaja este domingo al Ciudad Deportiva de Buñol para medirse con el At. Levante en su undécimo asalto de la Segunda División B, el cual dará comienzo a las 16:00.

El At. Levante pretende mejorar su clasificación en el campeonato después de sufrir una derrota contra el Ibiza en el partido anterior por un resultado de 1-0.

Por su parte, el Villarreal B se hizo con la victoria frente a la Peña Deportiva durante su último encuentro de la competición (2-0), con tantos de Arana y Lozano.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el At. Levante ha ganado una vez y ha sido derrotado en tres ocasiones en cuatro partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio Ciudad Deportiva de Buñol no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En el papel de visitante, el Villarreal B ha vencido una vez y ha perdido en dos ocasiones en sus cinco encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Ciudad Deportiva de Buñol, obteniendo como resultado tres derrotas y dos empates a favor del At. Levante. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas cuatro visitas al estadio del At. Levante. El último encuentro entre el At. Levante y el Villarreal en esta competición se disputó en octubre de 2020 y finalizó en tablas (1-1).

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 11 puntos a favor del Villarreal B. El At. Levante llega al encuentro con cinco puntos en su casillero y ocupando la décima plaza antes del partido. Por su lado, el Villarreal B tiene 16 puntos y ocupa la tercera posición en la clasificación.