Previa del partido: Villarreal C - At. Saguntino

El Saguntino viaja este domingo al Ciudad Deportiva del Villarreal- Miralcamp para medirse con el Villarreal en su decimocuarto asalto de la Tercera División, el cual dará comienzo a las 12:00.

El Villarreal C afronta el encuentro con ganas de sumar más puntos a su clasificación tras empatar el último partido disputado frente al Silla CF.

Respecto a la escuadra visitante, el At. Saguntino logró un empate a cero frente al Recambios Colón, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Villarreal C ha perdido en una ocasión y ha empatado cuatro veces en cinco partidos jugados hasta ahora, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. A domicilio, el At. Saguntino ha vencido dos veces y ha empatado una vez en sus cuatro encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio del Villarreal C, de hecho, los números muestran cinco victorias y tres derrotas a favor del conjunto local. La última vez que jugaron el Villarreal y el Saguntino en este torneo fue en octubre de 2020 y terminaron empatando 3-3.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que el At. Saguntino se sitúa por encima del Villarreal C con una ventaja de cinco puntos. En este momento, el Villarreal C cuenta con 10 puntos y se sitúa en décima posición. Por su lado, el At. Saguntino tiene 15 puntos y ocupa la segunda posición en la clasificación.