Jornada 11 de la Segunda División B: previa del encuentro At. Sanluqueño - Las Palmas At.

El próximo domingo a las 12:00 se jugará el encuentro de la undécima jornada de la Segunda División B, en el cual veremos enfrentarse Sanluqueño y al Las Palmas en El Palmar.

El At. Sanluqueño tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la undécima jornada tras sufrir una derrota contra el Recreativo en el partido anterior por un resultado de 1-0.

En el lado de los visitantes, Las Palmas At. se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente al Tamaraceite durante su último partido.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el At. Sanluqueño ha ganado dos veces, ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado dos veces en cinco partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, Las Palmas At. ha perdido en dos ocasiones en sus cuatro encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del At. Sanluqueño, de hecho, los números muestran una victoria para el equipo local. El último enfrentamiento entre el Sanluqueño y Las Palmas en este torneo se celebró en octubre de 2020 y concluyó con un resultado de 0-1 para los locales.

En este momento, entre el At. Sanluqueño y Las Palmas At. hay una diferencia de 11 puntos en la clasificación. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el segundo lugar con 18 puntos en la clasificación. Por su lado, Las Palmas At. cuenta con siete puntos y ocupa el noveno puesto en el torneo.