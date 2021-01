Triunfo de New York Knicks ante Golden State Warriors por 104-119

New York Knicks consiguió la victoria frente a Golden State Warriors como visitante por 104-119 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Golden State Warriors vencieron en casa contra San Antonio Spurs por 121-99, mientras que los de New York Knicks también derrotaron en casa a Orlando Magic por 91-84, por lo que tras el partido acumularon cuatro victorias seguidas. Con este resultado, New York Knicks acumula ocho victorias en 16 partidos jugados en la NBA, mientras que Golden State Warriors se queda con ocho victorias en 15 partidos disputados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 11-0 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y concluyó con un resultado de 31-40. Tras esto, en el segundo cuarto los locales reducían distancias en el luminoso, el cual acabó con un resultado parcial de 26-23. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 57-63 en el electrónico.

Durante el tercer cuarto los jugadores de New York Knicks aumentaron su diferencia, elevaron la diferencia hasta un máximo de 15 puntos (71-86) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 19-26 (76-89). Por último, en el transcurso del último cuarto los visitantes se distanciaron de nuevo en el marcador, llegaron a ir ganando por 18 puntos (85-103) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 28-30, terminando de esta manera el duelo con un resultado final de 104-119 a favor del equipo visitante.

Gran parte de la victoria de New York Knicks se cimentó a partir de los 16 puntos, nueve asistencias y 17 rebotes de Julius Randle y los 28 puntos, cinco asistencias y dos rebotes de RJ Barrett. Los 30 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes de Stephen Curry y los 17 puntos, dos asistencias y nueve rebotes de Andrew Wiggins no fueron suficientes para que Golden State Warriors ganase el partido.

Tras hacerse con la victoria, el próximo choque de New York Knicks será contra Sacramento Kings en el Golden 1 Center. Por su parte, Golden State Warriors buscará la victoria contra Utah Jazz en el Vivint Smart Home Arena.