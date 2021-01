Utah Jazz derrota a New Orleans Pelicans por 129-118

Utah Jazz logró imponerse como local frente a New Orleans Pelicans por 129-118 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de ganar en casa a New Orleans Pelicans por 118-102, por lo que tras el encuentro acumularon ocho triunfos seguidos, mientras que los visitantes sufrieron una derrota a domicilio con Utah Jazz por 118-102 y tras este resultado acumulan un total de cuatro derrotas en sus cinco últimos encuentros. Con este resultado, Utah Jazz suma 11 victorias en 15 partidos disputados en la competición, mientras que New Orleans Pelicans se queda con cinco victorias en 14 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y acabó con un resultado de 31-43. Después, durante el segundo cuarto el equipo local logró recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 10-1 y marcó la máxima diferencia (un punto) al final del cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 39-26. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 70-69 en el marcador.

El tercer cuarto de nuevo tuvo alternancias en el marcador, hasta que al final terminó distanciándose el equipo local y finalizó con un resultado parcial 30-23 y un total de 100-92. Finalmente, en el transcurso del último cuarto Utah Jazz se distanció de nuevo en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 10-2 y llegó a ir ganando por 17 puntos (129-112) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 29-26. Tras todo esto, el partido finalizó con un resultado final de 129-118 para los locales.

Durante el partido, destacaron las intervenciones de Donovan Mitchell y Mike Conley, que consiguieron 36 puntos, cinco asistencias y siete rebotes y 20 puntos, seis asistencias y dos rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Zion Williamson y Brandon Ingram, con 27 puntos, dos asistencias y tres rebotes y 23 puntos, dos asistencias y un rebote respectivamente.

En el siguiente choque de la NBA, Utah Jazz se verá las caras con Golden State Warriors en el Vivint Smart Home Arena, mientras que el próximo rival de New Orleans Pelicans será Minnesota Timberwolves, con el cual jugará en el Target Center.