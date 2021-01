Bach: "No tenemos ninguna razón para pensar que los Juegos no comenzarán el 23 de julio"

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, se mostró optimista de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio este verano y aseguró que no existe "ninguna razón" para pensar que la cita japonesa no arrancará el 23 de julio y desveló que "no" tienen "plan B" pese a la evolución de la pandemia por coronavirus.