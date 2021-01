Roures culpa al árbitro de la final de la Supercopa de la sanción a Messi y pide que se le castigue a él también

Jaume Roures, administrador único de Mediapro, ofreció un particular punto de vista sobre la sanción a Leo Messi en Despierta San Francisco, en Radio Marca. No justifica al argentino por su acción, pero sí culpa al árbitro de la final de la Supercopa de España, Gil Manzano, “haber llegado a esa situación” y pide que se sancione también al colegiado.

“Es evidente que Messi cometió una acción que no tenía que haber hecho y que nunca había hecho antes. Pero creo que no tendríamos que haber llegado a la situación en la que Messi estuvo porque el árbitro no intervino nunca en las faltas que él recibió”, explica Roures. “Si se hubieran enseñado algunas tarjetas amarillas no habríamos llegado a esa situación. También deberían sancionar al árbitro”.

Además de la sanción a Messi, Roures trató otros temas de actualidad futbolística, aprovechando para lanzar un mensaje a todos aquellos que critican Javier Tebas. “Es que forma parte del deporte nacional lo de criticar a Tebas y eso sin reconocer lo que ha hecho por el fútbol español ni cómo ha capitaneado a todas las ligas europeas para que las pérdidas económicas sean las menos. No cuesta reconocerlo porque es una realidad”, comentó.

También tuvo opinión sobre la famosa Súperliga. “Yo creo que [la Súperliga] es una entelequia. No es que sea imposible, pero se habla de una competición que se comería a las ligas nacionales. Para los 20 clubes más ricos y se habla de un dinero que no existe”, explicó Roures. “No va a existir, pero si lo hiciera, no sería superior a las ligas. Pero además intentan engañarnos porque no es lo mismo una eliminatoria de Champions que una liguilla cerrada. Además ¿pasará como en la Euroliga? ¿La gente se va a enganchar a partidos con clubes españoles que están en posiciones que ni fu ni fa?”.