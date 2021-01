Los señalados del Real Madrid en la eliminación de la Copa del Rey

La bochornosa eliminación del Real Madrid a manos del Alcoyano, en la prórroga y con un jugador menos para los alicantinos, forma ya parte de la historia de la Copa del Rey en forma de episodio vergonzoso para los de Zidane.

El entrenador fue uno de los principales señalados tras el partido. No estuvo comunicativo con sus jugadores, no transmitió intensidad y quiso cambiar las cosas de buenas a primeras con cambios que no dieron el resultado esperado. La prórroga no hizo más que alargar una agonía que iba en aumento según pasaban los minutos.

Los señalados en el Real Madrid

- Isco fue uno de los que más críticas recibieron, llegando incluso a ser trending topic en Twitter. Volvía al once inicial después de más de dos meses como fondo de armario. No cumplió en absoluto y acabó siendo sustituido por Kroos.

- Vinicius fue otro de los que volvían a ser titular, algo que no pasaba desde el 15 de diciembre, y no aprovechó la situación. Era su momento para redimirse o revindicar su sitio en el Real Madrid, pero nada. Fue desapareciendo a medida que avanzaba el partido y terminó por no generar prácticamente peligro. Para colmo desperdició lo que pudo ser el 0-2 y perdió su marca en el 1-1 del Alcoyano.

- Mariano también recibió miradas de suspicacia. La cesión de Jovic le dejaba como único 9 al margen de Benzema, pero no participó del juego ofensivo del Real Madrid. No sólo no le llegaron balones, sino que sus compañeros ni siquiera le buscaron. No remató a portería por primera vez hasta el minuto 51 y a los 58 vio la tarjeta amarilla.

- Hazard entró en la prórroga, pero no fue para nada el revulsivo que se esperaba de él. No participó en exceso en el juego y perdió una oportunidad de lujo para convertirse en el héroe del Real Madrid en una noche finalmente aciaga.