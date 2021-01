Los desastres coperos del Real Madrid y sus cinco batacazos ante equipos de Segunda B

La derrota del Real Madrid a manos del Alcoyano y correspondiente eliminación de los blancos de la Copa del Rey no hace más que engordar la lista de desastres coperos del club madrileño. Se trata de la quinta vez que los de la capital caen ante un conjunto de Segunda División B.

Temporada 2000-01 (Toledo)

El primer gran tropiezo madridista llegó en la temporada 2000-01. El Toledo derrotó (2-1) al Real Madrid en primera ronda, en la que participaban todos los equipos de Primera y Segunda, así como los de Segunda B y Tercera clasificados en la ronda previa, estrenándose el formato de partido único. Con Vicente del Bosque en el banquillo y jugadores de la talla de Hierro, Iván Campo, Morientes o Savio en el terreno de juego, el conjunto blanco fue incapaz de ganar a un Toledo recién descendido, que en sólo quince minutos ya se adelantaba con goles de Israel y Cidoncha. De nada sirvió el tanto de Savio en el 19’.

Temporada 2008-09 (Real Unión)

Tras varios años sin dar opción a rivales de categorías inferiores, el Real Madrid volvió a tropezar ante un Segunda B en la campaña 2008-09, dos temporadas después de la vuelta a las eliminatorias a doble partido. El Real Unión pintó la cara a los blancos en el encuentro de ida de dieciseisavos al ganarles por 3-2, con los irundarras adelantándose tres veces en el marcador y los madridistas sin ser capaces de replicar al tercer gol local. La vuelta en el Santiago Bernabéu fue la confirmación de una sorpresa que se materializó en forma de 4-3 con el que los unionistas se llevaron la eliminatoria pese a la derrota, debido al doble valor de los goles a domicilio. Eneko Romo marcó en el 89’ para desatar la euforia de los de Segunda B.

Temporada 2009-10 ('Alcorconazo')

La temporada siguiente, la 2009-10 fue la del famoso ‘Alcorconazo’, uno de los mayores batacazos de la historia blanca. El partido de ida se saldó con 4-0 para el modesto Alcorcón. Un auténtico baño a un equipo con jugadores como Raúl, Guti o Benzema. En la vuelta en el campo del Real Madrid, los de Manuel Pellegrini sólo fueron capaces de marcar en una ocasión (y no fue hasta el 81’), con los rivales muy venidos arriba pese a encontrarse en un Bernabéu abarrotado.

Temporada 2015-16 (Alineación indebida de Cheryshev)

Después del ‘Alcorconazo’, el Real Madrid no volvió a ceder ante un Segunda B hasta la temporada 2015-16, cuando una alineación indebida contra el Cádiz le dejó fuera de la Copa del Rey. Rafa Benítez colocó a Cheryshev en el once inicial, pero el jugador, que había llegado a la capital en verano procedente del Villarreal, tenía un partido de sanción desde el curso anterior y no cumplió con el castigo al saltar al césped. Pese a que el ruso fue sustituido en el descanso y que el Real Madrid venció 1-3 en el Ramón de Carranza, fue eliminado tras revisarse el caso en los despachos.

Temporada 2020-21 (Alcoyano)

Y por último está el tropezón de esta temporada 2020-21 contra el Alcoyano. En la prórroga y con diez jugadores, los de Segunda B eliminaban al Real Madrid con un gol de Casanova en el tiempo extra y el marcador de 2-1 que quedará grabado en la memoria de los aficionados durante mucho tiempo.