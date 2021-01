Alex Txikon regresa al campo base del Manaslu por respeto a Sergi Mingote

Alex Txikon decidió regresar con el resto de su expedición al campo base del Manaslu en señal de "respeto" a su compañero Sergi Mingote, fallecido el pasado sábado mientras bajaba del primer campamento de altura al campo base del K2.

Según indicaron este miércoles desde el departamento de prensa del vasco, este se encontraba en ese mismo instante tratando de avanzar desde el C1 (5.800 metros sobre el nivel del mar) hacia el C2 (la idea es situarlo sobre los 6.500 metros), pero la trágica noticia cambió los planes por completo y Txikon decidió paralizar el trabajo automáticamente, darse media vuelta y bajar al campo base del Manaslu.

"Fue Simone Moro quien me trasladó la noticia desde el campamento base por radio. Me dijo que iba a movilizar todos los medios a su alcance para tratar de ayudarle, pero que la situación era muy complicada. Me quedé helado. Ordené que todos bajáramos para el CB por respeto", apuntó el alpinista español.

El vizcaíno recordó que aquellos que se dedican al alpinismo saben que están expuestos "a muchos riesgos". "Pero nunca se está preparado para recibir estos golpes. Tan solo ponerme en la piel de Tamara Lunger (que se encuentra en el CB del K2) o en la de la familia de Mingote se me pone la piel de gallina. Espero que encuentren consuelo en estos difíciles momentos", confesó.

Esa fatal noticia coincidió con la del logro obtenido por una expedición nepalí de hacer cima en el K2 por primera vez en invierno. "Fue un día de sensaciones contradictorias, una jornada agridulce. Por un lado, un compañero y amigo había fallecido en la montaña y, por otro, una expedición nepalí había conseguido un hito histórico", comentó.