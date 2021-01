Repulsa por los comentarios racistas y sexistas sobre dos futuras participantes del Dakar de 16 años

La FIA y el ASO, organizadores del Dakar, han emitido un comunicado en el que condenan los comentarios racistas y sexistas vertidos por piloto checo de la categoría de camiones Ales Loprais y el mecánico Petr Pokora referidos a las gemelas de 16 años Aliyyah y Yasmeen Koloc, presentes en el la carrera como prensa.

Unos comentarios extraídos de un videoblog de Loprais, en el que éste decía "por tercera vez, me estoy empalmando. Mira, la mujer negra de Roudnice va hacia la derecha". El mecánico le respondía con un "bueno... Esa no está mal, es pasable. La otra no". Unas palabras que provocaron indignación entre los seguidores del Dakar en las redes sociales.

"La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), junto con Amaury Sport Organisation (ASO) y el promotor de la FIA ETRC, condena enérgicamente los comentarios desagradables y degradantes dirigidos a la piloto de carreras de camiones FIA ETRC Aliyyah Koloc y su hermana Yasmeen por dos competidores en el Dakar y continuará invirtiendo importantes recursos y experiencia en el desarrollo de iniciativas para inspirar y fomentar la participación de niñas y mujeres jóvenes en el deporte del motor. La adhesión a los principios éticos y la promoción de una cultura diversa e inclusiva en nuestro deporte son de suma importancia para la FIA y la Comisión de Mujeres en el Deporte de Motor de la FIA", dice el comunicado.

Jan Stovicek, presidente del Autoclub de la República Checa, también mostró su repulsa por lo sucedido. “Nos distanciamos de estos comentarios y los condenamos totalmente. Cualquier manifestación de racismo o sexismo no pertenece al mundo de las carreras. Lo siento. Puedo imaginar que la tripulación estaba estresada antes de la salida, pero creo que fue un grave error que va más allá del deporte”.

A raíz de la polémica, Loprais publicó una disculpa en su cuenta personal de Facebook. "Los comentarios en el video no tenían la intención de provocar u ofender a nadie. Pedimos disculpas a todos los interesados y es posible que se hayan sentido ofendidos por los términos en cuestión. Somos un equipo de chicos normales que no damos mucha importancia a los medios de comunicación y publicamos un lamentable video sin censura".