Quique Setién: "Todavía no me ha pagado el Barcelona, estamos a la espera"

Quique Setién intervino por teléfono en El Larguero durante la entrevista a Eder Sarabia, ayudante suyo en el FC Barcelona, para felicitar al ahora entrenador del Andorra. El técnico analizó los puntos fuertes y débiles del fichaje del equipo de Gerard Piqué y aprovechó para recordar que el Barça todavía no le ha pagado tras su marcha del club. “Todavía no me ha pagado el Barça, estamos a la espera”.

“[A Eder Sarabia] le conozco desde que era un crío, cuando estaba con su padre jugando en el Logroñés. He tenido muy buena relación con él, le he visto crecer. Ha habido algo más que una relación profesional”, comentó Setién, antes de indicar qué camino debería seguir Sarabia para triunfar en los banquillos. “Lo que le ha ido bien durante toda la vida es lo que tiene que hacer”.

📻⚽😍 Quique Setién llama en plena entrevista con Eder Sarabia en @ellarguero para felicitar a su amigo



👨‍👦 "Era más que una relación profesional. Ha sido una relación de amistad desde hace muchos años, también con su familia" pic.twitter.com/aasM04wIuo — El Larguero (@ellarguero) January 20, 2021

Setién conoce a la perfección al nuevo entrenador del Andorra y no duda de su futuro. “Por la personalidad que tiene y la comprensión del juego, no tengo duda de que va a ser un grandísimo entrenador. Este paso que ha dado ahora intuía que iba a llegar porque es la ley natural, he estado muy agradecido de lo que me ha aportado porque me ha hecho mejor. Como supongo que él habrá recogido cosas que yo tengo, nos hemos retroalimentado”, explica, dejando claro que entre ellos siempre ha habido una relación más allá de lo profesional. “Ha habido una relación sincera y amistad, al margen de la relación profesional. Hemos comido todos los días juntos, hemos vivido experiencias buenas y no tan buenas. Esto es como cuando te deja una novia, que la quieres mucho. Lo tienes que aceptar. Ahora tiene un proyecto bonito que le ha calado y a por él”.