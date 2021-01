Utah Jazz logra ganar a New Orleans Pelicans (118-102)

Utah Jazz se impuso como local a New Orleans Pelicans por 118-102 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Utah Jazz vencieron fuera de casa contra Denver Nuggets por 105-109, por lo que tras este resultado acumularon siete victorias seguidas. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también derrotaron a domicilio a Sacramento Kings por 123-128. Con este resultado, Utah Jazz acumula hasta el momento 10 victorias en 14 partidos disputados en la NBA, mientras que New Orleans Pelicans se queda con cinco victorias en 13 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto y finalizó con un 29-24. Tras esto, el segundo cuarto de nuevo tuvo como protagonistas a los dos equipos, con alternancias en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 26-25. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 55-49 en el contador.

En el tercer cuarto el equipo local se distanció en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 13-2 y marcó la máxima diferencia (22 puntos) al final del cuarto y el cuarto acabó con un resultado parcial de 36-20 (91-69). Finalmente, en el transcurso del último cuarto recortaron distancias los visitantes, de hecho, consiguieron un parcial de 11-0, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 27-33. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 118-102 para Utah Jazz.

Durante el partido, destacaron Donovan Mitchell y Rudy Gobert por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 28 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes y 13 puntos, una asistencia y 18 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Zion Williamson y Brandon Ingram por sus intervenciones durante el encuentro, con 32 puntos, tres asistencias y cinco rebotes y 17 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes respectivamente.

Tras la victoria de los locales, ambos equipos medirán sus fuerzas de nuevo, esta vez en el Vivint Smart Home Arena, mientras que el próximo contrincante de New Orleans Pelicans será Utah Jazz, con el que se enfrentará en el Vivint Smart Home Arena.