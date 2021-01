La emoción de Sarabia al hablar de Setién: "Después de mi padre él es la persona más importante en el mundo"

Eder Sarabia, el nuevo entrenador del FC Andorra de Segunda B, proyecto liderado económicamente por Gerard Piqué, destacó la figura del defensa central blaugrana y ex pupilo suyo en el FC Barcelona la temporada pasada con Quique Setién de entrenador principal.

“Me ha sorprendido la implicación que tiene Gerard Piqué con el proyecto del FC Andorra. Está semana me llamó y estuvimos hablando y me llamó la atención la implicación y el conocimiento que tiene del equipo y también de la categoría”, reconoció en su presentación oficial el técnico vasco, Eder Sarabia.

Sarabia firma con el club del Principado hasta 2023 y tendrá en su cuerpo técnico a Jon López y Manu Torres. Esta será la primera experiencia de Eder Sarabia como entrenador principal en un banquillo profesional después de ser segundo de Quique Setién en Las Palmas, el Betis y la temporada pasada en el FC Barcelona. Él mismo se emocionó cuando recordó la importancia en su carrera de Quique Setién.

“Quiero acordarme de él. De hecho me emociono mucho al hablar de su persona. Después de mi padre él es la persona más importante en el mundo. Es mucho más que un amigo y la persona más honesta que me he encontrado. Si estoy aquí es gracias a él”.

Para Eder Sarabia, la experiencia con Quique Setién tiene mucho valor. “Hemos pasado momentos increíbles. He crecido y he aprendido muchísimo a su lado. He hablado con él y me ha apoyado en esta nueva experiencia que empiezo. Él será uno de mis principales críticos. Se separan nuestros caminos, pero quién dice si volveremos a juntarnos. ¿Si me ha dado un consejo? Me los ha dado cada día”.

El técnico de Bilbao, de 40 años, se retiró del futbol a los 24 y después empezó una carrera como entrenador en el Cruces de categoría infantil, después en el Danok Bat y de allí al Villarreal juvenil. Se caracteriza por ser un técnico con las ideas muy claras, amante del juego de combinación y también de fuerte carácter.