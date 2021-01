Messi recibe dos partidos de sanción por la agresión a Villalibre en la final de la Supercopa de España

La Jueza de Competición sanciona a Leo Messi con dos partidos debido a su acción durante la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club. El jugador del FC Barcelona fue expulsado con roja directa por dar un manotazo en la cara a Villalibre y ahora pagará por ello.

La acción tuvo lugar en los últimos compases de la segunda parte de la prórroga. Messi golpeó a su rival y, tras consultar Gil Manzano con el VAR, fue expulsado automáticamente. El cóctel de frustración del argentino y picardía de Villalibre se acabó con el del Barça cabizbajo camino del vestuario antes del final de una partido que acabaron perdiendo los suyos.

El otro protagonista de la acción, Villalibre, comentó la jugada tras el encuentro. "Meto cuerpo para que no se vaya hacia adelante, se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara y creo que ha sido agresión clara", explicó el jugador del Athletic Club. "Es normal, es la impotencia, no pasa nada".