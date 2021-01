New York Knicks gana a Orlando Magic por 91-84

New York Knicks se impuso como local a Orlando Magic por 91-84 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks ganaron a domicilio contra Boston Celtics por 75-105 y tras este partido suman un total de tres victorias en los cinco últimos encuentros, mientras que los de Orlando Magic perdieron fuera de casa con Brooklyn Nets por 122-115, por lo que tras este resultado sumaron un total de siete derrotas seguidas. Con este resultado, New York Knicks acumula siete victorias en 15 partidos disputados en la competencia, mientras que Orlando Magic se queda con seis victorias en 14 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado de 19-13. Posteriormente, en el segundo cuarto los locales se distanciaron en el luminoso y consiguieron la máxima diferencia (nueve puntos) al final del cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 28-25. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 47-38 en el contador.

Durante el tercer cuarto New York Knicks se distanció en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 10-2 y alcanzó una diferencia de 15 puntos (66-51) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 19-16 (y un 66-54 global). Por último, el último cuarto de nuevo tuvo alternancias en el marcador hasta que terminó con un resultado parcial de 25-30. Tras todo esto, el partido concluía con un resultado de 91-84 para los jugadores del equipo local.

Durante el partido, destacaron Julius Randle y RJ Barrett por su participación en el encuentro, tras conseguir 21 puntos, una asistencia y 17 rebotes y 22 puntos, cuatro asistencias y 10 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Aaron Gordon y Nikola Vucevic, con 18 puntos, nueve asistencias y 17 rebotes y 24 puntos y 14 rebotes respectivamente.

Tras vencer el encuentro, el próximo choque de New York Knicks será contra Golden State Warriors en el Chase Center, mientras que Orlando Magic se verá las caras con Minnesota Timberwolves en el Target Center.