El tenista Valentin Lapalu pasa de ronda del torneo de Bressuire

Valentin Lapalu, francés sorprendió al ganar 2-3 en un partido en el que su oponente, el jugador francés Quentin Robert, número 465 de la ATP, se tuvo que retirar en la ronda previa de calificación del torneo de Bressuire. Con esta victoria, el tenista francés consigue sumar nuevos puntos a su ranking para participar en el torneo de Bressuire.

Los datos del partido reflejan que el tenista francés no pudo quebrar el saque a su rival ninguna vez, tuvo un 47% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 59% de los puntos al saque. Por lo que respecta al francés, consiguió romper el saque a su contrincante una vez, tuvo un 53% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 73% de los puntos al saque.

El torneo de Bressuire (ITF France F1) cuenta con una fase de acceso previa donde los tenistas con menor ránking tienen que conseguir la máxima puntuación posible para obtener plaza en el torneo oficial. Durante esta parte de la competición, en concreto, se enfrentan 67 tenistas. Además, tiene lugar del 17 al 24 de enero sobre pista dura a cubierto.